Symbiosis SyBTC Cena (SYBTC)
-0.06%
+0.23%
-1.65%
-1.65%
Cena Symbiosis SyBTC (SYBTC) v reálném čase je $110,067. Za posledních 24 hodin se SYBTC obchodoval v rozmezí od minima $ 108,361 do maxima $ 110,964, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SYBTC v historii je $ 126,825, zatímco nejnižší cena v historii je $ 74,649.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SYBTC se za poslední hodinu změnila o -0.06%, za 24 hodin o +0.23% a za posledních 7 dní o -1.65%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Symbiosis SyBTC je $ 1.07M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SYBTC je 9.71, přičemž celková zásoba je 9.70934428. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.07M.
Během dnešního dne byla změna ceny Symbiosis SyBTC na USD $ +255.19.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Symbiosis SyBTC na USD $ -8,521.6623075000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Symbiosis SyBTC na USD $ -389.7692604000.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Symbiosis SyBTC na USD $ -3,468.05114965237.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ +255.19
|+0.23%
|30 dní
|$ -8,521.6623075000
|-7.74%
|60 dní
|$ -389.7692604000
|-0.35%
|90 dní
|$ -3,468.05114965237
|-3.05%
Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc.
Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction.
$SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision.
By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS.
