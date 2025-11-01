BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Symbiosis SyBTC je 110,067 USD. Sledujte aktualizace cen SYBTC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SYBTC.Dnešní aktuální cena Symbiosis SyBTC je 110,067 USD. Sledujte aktualizace cen SYBTC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SYBTC.

Více informací o SYBTC

Informace o ceně SYBTC

Co je to SYBTC

Oficiální webové stránky SYBTC

Tokenomika pro SYBTC

Předpověď cen SYBTC

Symbiosis SyBTC Cena (SYBTC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SYBTC na USD

$110,067
+0.20%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
USD
Graf aktuální ceny Symbiosis SyBTC (SYBTC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:32:12 (UTC+8)

Informace o ceně Symbiosis SyBTC (SYBTC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 108,361
Nejnižší za 24 h
$ 110,964
Nejvyšší za 24 h

$ 108,361
$ 110,964
$ 126,825
$ 74,649
-0.06%

+0.23%

-1.65%

-1.65%

Cena Symbiosis SyBTC (SYBTC) v reálném čase je $110,067. Za posledních 24 hodin se SYBTC obchodoval v rozmezí od minima $ 108,361 do maxima $ 110,964, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SYBTC v historii je $ 126,825, zatímco nejnižší cena v historii je $ 74,649.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SYBTC se za poslední hodinu změnila o -0.06%, za 24 hodin o +0.23% a za posledních 7 dní o -1.65%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Symbiosis SyBTC (SYBTC)

$ 1.07M
--
$ 1.07M
9.71
9.70934428
Aktuální tržní kapitalizace Symbiosis SyBTC je $ 1.07M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SYBTC je 9.71, přičemž celková zásoba je 9.70934428. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.07M.

Historie cen v USD pro Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Během dnešního dne byla změna ceny Symbiosis SyBTC na USD  $ +255.19.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Symbiosis SyBTC na USD  $ -8,521.6623075000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Symbiosis SyBTC na USD  $ -389.7692604000.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Symbiosis SyBTC na USD  $ -3,468.05114965237.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +255.19+0.23%
30 dní$ -8,521.6623075000-7.74%
60 dní$ -389.7692604000-0.35%
90 dní$ -3,468.05114965237-3.05%

Co je Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc.

Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction.

$SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision.

By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Symbiosis SyBTC (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Symbiosis SyBTC (SYBTC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Symbiosis SyBTC (SYBTC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Symbiosis SyBTC.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Symbiosis SyBTC!

SYBTC na místní měny

Tokenomika pro Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Pochopení tokenomiky Symbiosis SyBTC (SYBTC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SYBTC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Jakou hodnotu má dnes Symbiosis SyBTC (SYBTC)?
Aktuální cena SYBTC v USD je 110,067 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SYBTC v USD?
Aktuální cena SYBTC v USD je $ 110,067. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Symbiosis SyBTC?
Tržní kapitalizace SYBTC je $ 1.07M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SYBTC v oběhu?
Objem SYBTC v oběhu je 9.71 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SYBTC?
SYBTC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 126,825 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SYBTC?
SYBTC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 74,649 USD.
Jaký je objem obchodování SYBTC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SYBTC je -- USD.
Dosáhne SYBTC letos vyšší ceny?
SYBTC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSYBTC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:32:12 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

