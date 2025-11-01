BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Swole Chad Doge je 0.00013536 USD. Sledujte aktualizace cen SWOGE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SWOGE.

Více informací o SWOGE

Informace o ceně SWOGE

Co je to SWOGE

Oficiální webové stránky SWOGE

Tokenomika pro SWOGE

Předpověď cen SWOGE

Logo Swole Chad Doge

Swole Chad Doge Cena (SWOGE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SWOGE na USD

$0.00013534
-8.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Swole Chad Doge (SWOGE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:08:52 (UTC+8)

Informace o ceně Swole Chad Doge (SWOGE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00012507
Nejnižší za 24 h
$ 0.00014905
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00012507
$ 0.00014905
$ 0.0021127
$ 0.00012507
-1.75%

-8.37%

-23.32%

-23.32%

Cena Swole Chad Doge (SWOGE) v reálném čase je $0.00013536. Za posledních 24 hodin se SWOGE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00012507 do maxima $ 0.00014905, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SWOGE v historii je $ 0.0021127, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00012507.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SWOGE se za poslední hodinu změnila o -1.75%, za 24 hodin o -8.37% a za posledních 7 dní o -23.32%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Swole Chad Doge (SWOGE)

$ 137.46K
--
$ 137.46K
999.71M
999,714,632.802721
Aktuální tržní kapitalizace Swole Chad Doge je $ 137.46K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SWOGE je 999.71M, přičemž celková zásoba je 999714632.802721. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 137.46K.

Historie cen v USD pro Swole Chad Doge (SWOGE)

Během dnešního dne byla změna ceny Swole Chad Doge na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Swole Chad Doge na USD  $ -0.0000762893.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Swole Chad Doge na USD  $ -0.0000917408.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Swole Chad Doge na USD  $ -0.000114803095176964.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-8.37%
30 dní$ -0.0000762893-56.36%
60 dní$ -0.0000917408-67.77%
90 dní$ -0.000114803095176964-45.89%

Co je Swole Chad Doge (SWOGE)

Much pump

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Swole Chad Doge (SWOGE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Swole Chad Doge (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Swole Chad Doge (SWOGE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Swole Chad Doge (SWOGE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Swole Chad Doge.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Swole Chad Doge!

SWOGE na místní měny

Tokenomika pro Swole Chad Doge (SWOGE)

Pochopení tokenomiky Swole Chad Doge (SWOGE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SWOGE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Swole Chad Doge (SWOGE)

Jakou hodnotu má dnes Swole Chad Doge (SWOGE)?
Aktuální cena SWOGE v USD je 0.00013536 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SWOGE v USD?
Aktuální cena SWOGE v USD je $ 0.00013536. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Swole Chad Doge?
Tržní kapitalizace SWOGE je $ 137.46K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SWOGE v oběhu?
Objem SWOGE v oběhu je 999.71M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SWOGE?
SWOGE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0021127 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SWOGE?
SWOGE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00012507 USD.
Jaký je objem obchodování SWOGE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SWOGE je -- USD.
Dosáhne SWOGE letos vyšší ceny?
SWOGE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSWOGE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:08:52 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Swole Chad Doge (SWOGE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,229.58

$3,880.10

$0.02443

$186.50

$1.0003

$3,880.10

$110,229.58

$186.50

$2.5096

$1,088.57

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.11346

$0.01900

$0.00500

$0.0048965

$0.0046

$0.0000836

$20.475

