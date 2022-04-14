Tokenomika pro Swing Bydney (PLSR)
Informace o Swing Bydney (PLSR)
"$PLSR/ SwingBydney helps "Act One agents" (AI personas) create their own characters and environments. This means developers and users can design unique, compassionate AI models—perfect for emotional intelligence, companionship, and creativity. The focus on "compassionate pleasure models" is key. AI that understands and prioritizes emotional well-being can redefine how humans interact with technology—making AI feel truly supportive and human-centric. $PLSR is dedicated to supporting open-source projects in:
-AI companionship -AI infrastructure -AI indexing
This ensures AI development stays accessible and not monopolized by big tech.The project isn’t just tech-focused; it also funds AI-driven arts and creative projects. By empowering colleagues in the AI space and supporting the community, $PLSR creates a collaborative ecosystem.$PLSR is more than a token; it’s a movement to create a compassionate, open-source AI ecosystem. From companionship to infrastructure and creative arts, $PLSR is building the tools for a human-AI future.
Swing Bydney (PLSR): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Swing Bydney (PLSR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Swing Bydney (PLSR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Swing Bydney (PLSR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PLSR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PLSR, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PLSR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPLSR!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.