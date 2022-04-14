Tokenomika pro SwapBlast Finance Token (SBF)
Informace o SwapBlast Finance Token (SBF)
SBF takes advantage of all the revenue sharing from SwapBlast. Distributed by playing SwapBlast's Prediction Game and Lottery.
Developing the central Liquidity Hub on Blast with our beloved community!
SwapBlast Finance Token (SBF): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SwapBlast Finance Token (SBF), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika SwapBlast Finance Token (SBF): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro SwapBlast Finance Token (SBF) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SBF, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SBF, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SBF rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSBF!
