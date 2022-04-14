Tokenomika pro SupportFi AI (SFAI)

Tokenomika pro SupportFi AI (SFAI)

Zjistěte klíčové informace o SupportFi AI (SFAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o SupportFi AI (SFAI)

SupportFi AI is a Customer Support as a Service (CSaaS) platform that enables businesses to deliver exceptional support through multiple communication channels. From phone calls to SMS and customizable web SDKs. With AI-powered support and a no-code SDK for easy integration,engagement, enabling businesses to connect smarter, faster, and across platforms.It's the future of scalable, efficient support solutions.

Oficiální webové stránky:
https://supportfi.tech
Bílá kniha:
https://support-finance-ai.gitbook.io/support-finance-ai-docs

SupportFi AI (SFAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SupportFi AI (SFAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 8.01K
$ 8.01K$ 8.01K
Celkový objem:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Objem v oběhu:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.01K
$ 8.01K$ 8.01K
Historické maximum:
$ 1.75
$ 1.75$ 1.75
Historické minimum:
$ 0.00401378
$ 0.00401378$ 0.00401378
Aktuální cena:
$ 0.00800512
$ 0.00800512$ 0.00800512

Tokenomika SupportFi AI (SFAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SupportFi AI (SFAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SFAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SFAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SFAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSFAI!

Předpověď ceny SFAI

Chcete vědět, kam může SFAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SFAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.