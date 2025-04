Co je SunYang (SUYA)

SunYang ($SUYA) is a meme token on the TRON network, inspired by Justin Sun's cat, SunYang. Its purpose is to foster community engagement and add a light-hearted element to the TRON ecosystem. $SUYA serves as a medium of exchange, granting holders access to exclusive content and updates. The project hosts events, giveaways, and supports animal welfare initiatives. Backed by influential opinion leaders, $SUYA is tradable on TRON's decentralized exchanges, offering liquidity and potential value appreciation.

Zdroj SunYang (SUYA) Oficiální webová stránka