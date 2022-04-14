Tokenomika pro SunNeiro (SUNNEIRO)
Informace o SunNeiro (SUNNEIRO)
SunNeiro : The Original Neiro Dog of TRON
Meet SunNeiro, the first-ever Neiro dog to take over the TRON chain! This little pupper isn’t just chasing bones; it’s chasing the moon. With a bark that echoes across the crypto world, SunNeiro is here to fetch some serious fun. Forget the old dogs, Neiro is in town and it’s bringing the sunshine with it! Join the pack and let’s howl to the moon together—because when Neiro leads the way, the sky’s the limit!
Tokenomika SunNeiro (SUNNEIRO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro SunNeiro (SUNNEIRO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SUNNEIRO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SUNNEIRO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.