Dnešní aktuální cena Sultanoshi je 0.03870469 USD. Sledujte aktualizace cen STOSHI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STOSHI.

Logo Sultanoshi

Sultanoshi Cena (STOSHI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 STOSHI na USD

Cena Sultanoshi (STOSHI) v reálném čase je $0.03870469. Za posledních 24 hodin se STOSHI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.03812848 do maxima $ 0.03912117, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena STOSHI v historii je $ 0.246005, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.03507289.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena STOSHI se za poslední hodinu změnila o +0.14%, za 24 hodin o +1.12% a za posledních 7 dní o +0.71%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Sultanoshi (STOSHI)

Aktuální tržní kapitalizace Sultanoshi je $ 288.30K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu STOSHI je 7.45M, přičemž celková zásoba je 7448762.695845. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 288.30K.

Historie cen v USD pro Sultanoshi (STOSHI)

Během dnešního dne byla změna ceny Sultanoshi na USD  $ +0.00042911.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Sultanoshi na USD  $ -0.0241373284.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Sultanoshi na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Sultanoshi na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00042911+1.12%
30 dní$ -0.0241373284-62.36%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Sultanoshi (STOSHI)

A token of the people, for the people - Sultanoshi

Sultanoshi - $Stoshi is a community-driven token inspired by ancient legends, reborn on the Solana blockchain.

A symbol of freedom, unity, and decentralized power, Sultanoshi represents more than just a meme—it’s a movement. Built for holders, creators, and dreamers, Stoshi thrives on community culture, storytelling, and collective growth.

As the legend unfolds, Sultanoshi aims to become a global symbol of empowerment, rewarding those who believe, build, and journey with the project through the vast desert of crypto innovation.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Sultanoshi (STOSHI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Sultanoshi (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Sultanoshi (STOSHI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Sultanoshi (STOSHI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Sultanoshi.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Sultanoshi!

STOSHI na místní měny

Tokenomika pro Sultanoshi (STOSHI)

Pochopení tokenomiky Sultanoshi (STOSHI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu STOSHI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Sultanoshi (STOSHI)

Jakou hodnotu má dnes Sultanoshi (STOSHI)?
Aktuální cena STOSHI v USD je 0.03870469 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena STOSHI v USD?
Aktuální cena STOSHI v USD je $ 0.03870469. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Sultanoshi?
Tržní kapitalizace STOSHI je $ 288.30K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem STOSHI v oběhu?
Objem STOSHI v oběhu je 7.45M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) STOSHI?
STOSHI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.246005 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) STOSHI?
STOSHI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.03507289 USD.
Jaký je objem obchodování STOSHI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování STOSHI je -- USD.
Dosáhne STOSHI letos vyšší ceny?
STOSHI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSTOSHI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:08:51 (UTC+8)

Prohlášení

