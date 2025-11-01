BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Suiswap je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SSWP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SSWP.

Více informací o SSWP

Informace o ceně SSWP

Co je to SSWP

Oficiální webové stránky SSWP

Tokenomika pro SSWP

Předpověď cen SSWP

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Suiswap

Suiswap Cena (SSWP)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SSWP na USD

--
----
-2.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Suiswap (SSWP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:08:17 (UTC+8)

Informace o ceně Suiswap (SSWP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00458571
$ 0.00458571$ 0.00458571

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.99%

-28.81%

-28.81%

Cena Suiswap (SSWP) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se SSWP obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SSWP v historii je $ 0.00458571, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SSWP se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -2.99% a za posledních 7 dní o -28.81%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Suiswap (SSWP)

$ 62.73K
$ 62.73K$ 62.73K

--
----

$ 62.73K
$ 62.73K$ 62.73K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Suiswap je $ 62.73K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SSWP je 10.00B, přičemž celková zásoba je 10000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 62.73K.

Historie cen v USD pro Suiswap (SSWP)

Během dnešního dne byla změna ceny Suiswap na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Suiswap na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Suiswap na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Suiswap na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.99%
30 dní$ 0-60.86%
60 dní$ 0-53.18%
90 dní$ 0--

Co je Suiswap (SSWP)

Suiswap is a decentralized cryptocurrency exchange built on the SUI blockchain, with the aim of providing a platform that is secure, efficient, and user-friendly for users to trade their cryptocurrencies. Its purpose is to overcome the limitations of traditional centralized exchanges by leveraging the power of blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions.

The Suiswap platform operates with the SSWP token, serving multiple functions and utilities within the Suiswap ecosystem. Key functions of the SSWP token include:

  1. Governance: SSWP token holders have the power to influence the direction of the Suiswap platform by participating in governance votes on various proposals related to the platform's operations and development.

  2. Liquidity Provision Rewards: Users who provide liquidity to the Suiswap platform are rewarded with SSWP tokens. This encourages more users to participate in providing liquidity, which in turn enhances the overall trading experience on the platform by reducing slippage and improving price discovery.

  3. Staking: SSWP token holders can stake their tokens to earn rewards. This not only provides an additional source of income for SSWP holders, but also helps to maintain the stability of the Suiswap platform by encouraging users to hold and stake their tokens rather than selling them.

  4. Payment for Gas Fees: In the future, SSWP tokens will be used for payment of transaction fees (Gas fees) within the SUI blockchain through Suiswap Wallet. This functionality would enrich the utility of SSWP tokens, enhancing their inherent value.

Suiswap intends to be a long-term, sustainable protocol that can contribute to the development of the broader SUI blockchain ecosystem. With its distinct tokenomics and comprehensive functionalities, Suiswap seeks to deliver an unparalleled decentralized trading experience for its users.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě.

Zdroj Suiswap (SSWP)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Suiswap (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Suiswap (SSWP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Suiswap (SSWP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Suiswap.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Suiswap!

SSWP na místní měny

Tokenomika pro Suiswap (SSWP)

Pochopení tokenomiky Suiswap (SSWP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SSWP hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Suiswap (SSWP)

Jakou hodnotu má dnes Suiswap (SSWP)?
Aktuální cena SSWP v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SSWP v USD?
Aktuální cena SSWP v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Suiswap?
Tržní kapitalizace SSWP je $ 62.73K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SSWP v oběhu?
Objem SSWP v oběhu je 10.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SSWP?
SSWP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00458571 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SSWP?
SSWP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování SSWP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SSWP je -- USD.
Dosáhne SSWP letos vyšší ceny?
SSWP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSSWP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:08:17 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

