Tokenomika pro SUIDeFAI by SuiAI (SUID)

Zjistěte klíčové informace o SUIDeFAI by SuiAI (SUID), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o SUIDeFAI by SuiAI (SUID)

SUIDeFAI integrates DeFi and AI to form an AI-Powered DAO driven by crowd intelligence. Built on the SUI blockchain, it redefines decision-making in DeFi using advanced AI algorithms within a decentralized framework. Leveraging SUIs scalability, speed, and low costs, SUIDeFAI introduces a new standard for DeFi.

Core Modules of the SUIDeFAI platform:

  • AI-Powered Governance: Machine learning models for real-time decision optimization.
  • DeFi Optimization: Reinforcement learning to maximize yield.
  • Crowd Intelligence Aggregation: NLP for sentiment analysis and consensus predictions.

Oficiální webové stránky:
https://suidef.ai
Bílá kniha:
https://www.suidef.ai/assets/SUIDeFAI_Complete_Document.pdf

SUIDeFAI by SuiAI (SUID): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SUIDeFAI by SuiAI (SUID), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 29.94K
$ 29.94K$ 29.94K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 29.94K
$ 29.94K$ 29.94K
Historické maximum:
$ 0.00174686
$ 0.00174686$ 0.00174686
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika SUIDeFAI by SuiAI (SUID): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SUIDeFAI by SuiAI (SUID) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SUID, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SUID, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SUID rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSUID!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.