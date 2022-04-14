Tokenomika pro Suicy the Seal (SUICY)
Informace o Suicy the Seal (SUICY)
SUICY the Seal is a meme token hosted on the Sui blockchain, created primarily for entertainment purposes. With an adorable cartoon seal as its mascot, SUICY the Seal leverages internet culture to foster a sense of community and amusement. The project focuses on bringing fun and lightheartedness to the world of cryptocurrencies, without the traditional emphasis on practical utility or financial gain.
The core idea behind SUICY the Seal is to engage users through humor and memes, creating a token that represents a playful and carefree approach to digital currencies. The token doesn't claim to offer revolutionary technology or significant returns on investment, but rather aims to provide a platform for users to share laughs and enjoy the lighter side of the crypto space.
By embracing the meme culture, SUICY the Seal encourages a communal atmosphere where participants can bond over shared jokes and the whimsical nature of the token. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or new to the space, SUICY the Seal offers a refreshing and entertaining experience on the Sui blockchain. 🦭
Suicy the Seal (SUICY): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Suicy the Seal (SUICY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Suicy the Seal (SUICY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Suicy the Seal (SUICY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SUICY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SUICY, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Předpověď ceny SUICY
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.