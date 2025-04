Co je SUI CAT (SUICAT)

SUI CAT is the first cat-themed meme coin on the SUI blockchain. It is a community-driven project focused on onboarding new users to the SUI network. The team and the community is committed to creating original content that fosters a fun, close-knit experience while also promoting the incredible technology behind SUI. Through word of mouth and social media, the SUI CAT community is spreading the message that this is the original cat coin on SUI and has the potential to become a blue-chip project, rivaling the success of other meme coins on different blockchains.

Zdroj SUI CAT (SUICAT) Oficiální webová stránka