Tokenomika pro Stride Staked Osmo (STOSMO)
Informace o Stride Staked Osmo (STOSMO)
The stOSMO token functions as a representative of OSMO, the native token of the Osmosis Zone, a liquidity-centric hub and the most substantial chain by Total Value Locked (TVL) within the Cosmos ecosystem. Stride introduces stOSMO as its liquid staking token (LST) representative for OSMO, offering users an avenue to convert staked OSMO into stOSMO. By staking OSMO with Stride, users can earn stOSMO, which are redeemable for OSMO at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on OSMO. With stOSMO, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards. This conversion retains value and serves as a versatile asset in DeFi engagements, with an 18.19% staking reward.
Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.
Stride Staked Osmo (STOSMO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Stride Staked Osmo (STOSMO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Stride Staked Osmo (STOSMO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Stride Staked Osmo (STOSMO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů STOSMO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu STOSMO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.