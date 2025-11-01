BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Strategic ETH Reserve je 0.00057556 USD. Sledujte aktualizace cen SΞR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SΞR.

Strategic ETH Reserve Cena (SΞR)

$0.00057556
+0.40%1D
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:31:33 (UTC+8)

Informace o ceně Strategic ETH Reserve (SΞR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00057203
Nejnižší za 24 h
$ 0.00057623
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00057203
$ 0.00057623
$ 0.283912
$ 0.00021677
+0.31%

+0.45%

+5.99%

+5.99%

Cena Strategic ETH Reserve (SΞR) v reálném čase je $0.00057556. Za posledních 24 hodin se SΞR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00057203 do maxima $ 0.00057623, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SΞR v historii je $ 0.283912, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00021677.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SΞR se za poslední hodinu změnila o +0.31%, za 24 hodin o +0.45% a za posledních 7 dní o +5.99%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Strategic ETH Reserve (SΞR)

$ 57.58K
--
$ 57.58K
100.00M
100,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Strategic ETH Reserve je $ 57.58K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SΞR je 100.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 57.58K.

Historie cen v USD pro Strategic ETH Reserve (SΞR)

Během dnešního dne byla změna ceny Strategic ETH Reserve na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Strategic ETH Reserve na USD  $ -0.0005677389.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Strategic ETH Reserve na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Strategic ETH Reserve na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.45%
30 dní$ -0.0005677389-98.64%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Strategic ETH Reserve (SΞR)

Strategic Accumulation $SΞR continuously acquires and holds ETH as a strategic on-chain reserve, creating a transparent and verifiable store of value.

On-Chain Proof All reserve movements are recorded directly on Ethereum, giving anyone the ability to track inflows, outflows, and total holdings in real time.

Community-Driven Treasury Built for holders, by holders — the reserve’s growth and strategy are guided by the $SΞR community.

DEX-Native Liquidity $SΞR trades on decentralized exchanges, ensuring open access and censorship-resistant participation for anyone worldwide.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Strategic ETH Reserve (SΞR)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Strategic ETH Reserve (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Strategic ETH Reserve (SΞR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Strategic ETH Reserve (SΞR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Strategic ETH Reserve.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Strategic ETH Reserve!

SΞR na místní měny

Tokenomika pro Strategic ETH Reserve (SΞR)

Pochopení tokenomiky Strategic ETH Reserve (SΞR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SΞR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Strategic ETH Reserve (SΞR)

Jakou hodnotu má dnes Strategic ETH Reserve (SΞR)?
Aktuální cena SΞR v USD je 0.00057556 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SΞR v USD?
Aktuální cena SΞR v USD je $ 0.00057556. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Strategic ETH Reserve?
Tržní kapitalizace SΞR je $ 57.58K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SΞR v oběhu?
Objem SΞR v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SΞR?
SΞR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.283912 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SΞR?
SΞR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00021677 USD.
Jaký je objem obchodování SΞR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SΞR je -- USD.
Dosáhne SΞR letos vyšší ceny?
SΞR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSΞR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:31:33 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Strategic ETH Reserve (SΞR)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

