Tokenomika pro Step Staked SOL (STEPSOL)
Informace o Step Staked SOL (STEPSOL)
Step Finance is a portfolio dashboard on Solana that provides data insights about your wallet and the rest of the ecosystem. Step makes it easy for anyone to monitor their portfolio token balances, AMM LPs, yield farms, and more, covering about 95% of the Solana ecosystem. Step Finance also allows various on-chain actions like staking, sending, swapping, and more.
Step also owns and operates many sub-projects and brands including:
Step Analytics - Building on Step's extensive data integrations is the Analytics product for Solana ecosystem-specific data.
NFT Analytics - Solana Largest NFT Data Analytics and News website.
SolanaFloor - Solana No.1 News Source
Solana Crossroads - Solana's first and largest community conference held annually in Istanbul, Turkey.
Solana Allstars - IRL twice monthly events in cities across the world focused on education and introducing new users to the Solana ecosystem and Allstars partner products. Similar to Binance Angels.
The Next Billion - Step's podcast focuses on the builders and entrepreneurs onboarding the next billion people into crypto.
Step Staked SOL (STEPSOL): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Step Staked SOL (STEPSOL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Step Staked SOL (STEPSOL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Step Staked SOL (STEPSOL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů STEPSOL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu STEPSOL, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro STEPSOL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSTEPSOL!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.