After the fart comes the stench. Farts are tomporary but the stench is forever!!
FARTCOIN was the one to start the best meme narrative to the day, but STENCHCOIN is here to stay, for the long term.
STENCHCOIN CTO vision is to enrich the community with the stench of succes. Everyone knows a memecoin community needs longterm commitment, and stenchers are all about diamond holding and spreading the stench all over the world.
The STENCH spreads fast and beyond your imagination!!
Community Take Over Project
Tokenomika Stenchcoin (STENCHCOIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Stenchcoin (STENCHCOIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů STENCHCOIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu STENCHCOIN, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro STENCHCOIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSTENCHCOIN!
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.