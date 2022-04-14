Tokenomika pro StellaryAI (STELAI)
Informace o StellaryAI (STELAI)
StellaryAI is a trailblazing all-in-one AI creativity platform that empowers creators by aggregating a wide range of generative AI tools for images, videos, voiceovers, and music into a unified, web3-powered interface. Our platform enables ownership, collaboration, and direct monetization opportunities within a decentralized ecosystem, while fostering a collaborative community through our unique prompt marketplace.
StellaryAI (STELAI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro StellaryAI (STELAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika StellaryAI (STELAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro StellaryAI (STELAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů STELAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu STELAI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro STELAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSTELAI!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.