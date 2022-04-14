Tokenomika pro Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC)
Informace o Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC)
The Steakhouse USDC vault aims to optimize yields by lending USDC against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the "dual engine." Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů STEAKUSDC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu STEAKUSDC, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro STEAKUSDC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSTEAKUSDC!
Předpověď ceny STEAKUSDC
Chcete vědět, kam může STEAKUSDC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen STEAKUSDC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
