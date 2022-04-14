Tokenomika pro StarShip (STARSHIP)
Informace o StarShip (STARSHIP)
StarShip is a Binance Smart Chain Project created to bridge businesses and users onto blockchain technology. Within its first 6 months StarShip developed a non-custodial wallet, a token generator, online learning platform, and decentralized exchange. The core of StarShip business model is its DeFi platform. With profit that is generated from StarShip products, StarShip purchases the native token in the form of buybacks, thus increasing its value for investors. The StarShip token purchased is then distributed to stakeholders and operations. StarShip’s next-generation business model is the future of global business.
StarShip (STARSHIP): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro StarShip (STARSHIP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika StarShip (STARSHIP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro StarShip (STARSHIP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů STARSHIP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu STARSHIP, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro STARSHIP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSTARSHIP!
Předpověď ceny STARSHIP
Chcete vědět, kam může STARSHIP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen STARSHIP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.