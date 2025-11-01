BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Standard Trust Assurance Community je 0.01110277 USD. Sledujte aktualizace cen STACO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STACO.

Logo Standard Trust Assurance Community

Standard Trust Assurance Community Cena (STACO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 STACO na USD

$0.01110277
$0.01110277$0.01110277
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Standard Trust Assurance Community (STACO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:30:22 (UTC+8)

Informace o ceně Standard Trust Assurance Community (STACO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 0.01060324
$ 0.01060324$ 0.01060324

--

--

0.00%

0.00%

Cena Standard Trust Assurance Community (STACO) v reálném čase je $0.01110277. Za posledních 24 hodin se STACO obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena STACO v historii je $ 1.011, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01060324.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena STACO se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Standard Trust Assurance Community (STACO)

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

--
----

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Standard Trust Assurance Community je $ 1.11M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu STACO je 100.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.11M.

Historie cen v USD pro Standard Trust Assurance Community (STACO)

Během dnešního dne byla změna ceny Standard Trust Assurance Community na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Standard Trust Assurance Community na USD  $ 0.0000000000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Standard Trust Assurance Community na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Standard Trust Assurance Community na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0.00000000000.00%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Standard Trust Assurance Community (STACO)

Staco Chain is a Layer 1 blockchain platform built on top of the Ethereum network. It aims to enhance scalability, transaction speed, and security within the Ethereum ecosystem while leveraging Cybersecurity and Artificial Intelligence (AI) technologies to ensure network safety and improve performance.

Staco Chain is designed to address the limitations of the Ethereum network by providing a scalable, secure, and efficient Layer 1 solution. By utilizing Layer 1 scaling techniques, Staco Chain aims to reduce transaction costs and increase the throughput of the Ethereum network.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Standard Trust Assurance Community (STACO)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Standard Trust Assurance Community (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Standard Trust Assurance Community (STACO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Standard Trust Assurance Community (STACO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Standard Trust Assurance Community.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Standard Trust Assurance Community!

STACO na místní měny

Tokenomika pro Standard Trust Assurance Community (STACO)

Pochopení tokenomiky Standard Trust Assurance Community (STACO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu STACO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Standard Trust Assurance Community (STACO)

Jakou hodnotu má dnes Standard Trust Assurance Community (STACO)?
Aktuální cena STACO v USD je 0.01110277 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena STACO v USD?
Aktuální cena STACO v USD je $ 0.01110277. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Standard Trust Assurance Community?
Tržní kapitalizace STACO je $ 1.11M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem STACO v oběhu?
Objem STACO v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) STACO?
STACO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.011 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) STACO?
STACO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.01060324 USD.
Jaký je objem obchodování STACO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování STACO je -- USD.
Dosáhne STACO letos vyšší ceny?
STACO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSTACO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:30:22 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Standard Trust Assurance Community (STACO)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

