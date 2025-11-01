BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Standard Protocol je 0.0008232 USD. Sledujte aktualizace cen STND v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STND.

Standard Protocol Cena (STND)

Aktuální cena 1 STND na USD

$0.00082569
$0.00082569$0.00082569
+12.70%1D
Graf aktuální ceny Standard Protocol (STND)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:07:42 (UTC+8)

Informace o ceně Standard Protocol (STND) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00066368
$ 0.00066368$ 0.00066368
Nejnižší za 24 h
$ 0.00083641
$ 0.00083641$ 0.00083641
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00066368
$ 0.00066368$ 0.00066368

$ 0.00083641
$ 0.00083641$ 0.00083641

$ 3.06
$ 3.06$ 3.06

$ 0.0005346
$ 0.0005346$ 0.0005346

+1.31%

+12.05%

-4.11%

-4.11%

Cena Standard Protocol (STND) v reálném čase je $0.0008232. Za posledních 24 hodin se STND obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00066368 do maxima $ 0.00083641, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena STND v historii je $ 3.06, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0005346.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena STND se za poslední hodinu změnila o +1.31%, za 24 hodin o +12.05% a za posledních 7 dní o -4.11%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Standard Protocol (STND)

$ 74.89K
$ 74.89K$ 74.89K

--
----

$ 82.32K
$ 82.32K$ 82.32K

90.97M
90.97M 90.97M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Standard Protocol je $ 74.89K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu STND je 90.97M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 82.32K.

Historie cen v USD pro Standard Protocol (STND)

Během dnešního dne byla změna ceny Standard Protocol na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Standard Protocol na USD  $ -0.0001519804.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Standard Protocol na USD  $ -0.0006299198.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Standard Protocol na USD  $ -0.004394901121996237.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+12.05%
30 dní$ -0.0001519804-18.46%
60 dní$ -0.0006299198-76.52%
90 dní$ -0.004394901121996237-84.22%

Co je Standard Protocol (STND)

Standard is building tools for Web3.0 that welcome newcomers, that invite them in and provide a future that empowers all people in every blockchain.

Standard introduces new kind of Decentralized finance based on EIP-5252, which follows crypto's true ethos from Bitcoin, "not your keys, not your crypto". Standard believes in the quote, "not your keys, not your defi", and it tries to make new finance where one could have true self-ownership of his or her digital asset starting with exchange with New Order and payment with its ecosystem's stable currency, SAFU.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Standard Protocol (STND)

Předpověď ceny Standard Protocol (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Standard Protocol (STND) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Standard Protocol (STND) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Standard Protocol.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Standard Protocol!

STND na místní měny

Tokenomika pro Standard Protocol (STND)

Pochopení tokenomiky Standard Protocol (STND) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu STND hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Standard Protocol (STND)

Jakou hodnotu má dnes Standard Protocol (STND)?
Aktuální cena STND v USD je 0.0008232 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena STND v USD?
Aktuální cena STND v USD je $ 0.0008232. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Standard Protocol?
Tržní kapitalizace STND je $ 74.89K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem STND v oběhu?
Objem STND v oběhu je 90.97M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) STND?
STND dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 3.06 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) STND?
STND dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0005346 USD.
Jaký je objem obchodování STND?
Aktuální 24hodinový objem obchodování STND je -- USD.
Dosáhne STND letos vyšší ceny?
STND může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSTND, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:07:42 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Standard Protocol (STND)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

