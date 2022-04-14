Tokenomika pro Stakingverse Staked LYX (SLYX)

Zjistěte klíčové informace o Stakingverse Staked LYX (SLYX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Stakingverse Staked LYX (SLYX)

Stakingverse Staked LYX (sLYX) is the non-rebasing liquid staking token of the Stakingverse protocol. Stakingverse is a non-custodial liquid staking platform on the LUKSO blockchain. sLYX can be used in DeFi on the LUKSO blockchain while keeping your staking rewards intact. Stakingverse also offers non-custodial liquid staking for Ethereum via their StakeWise V3 vault and a set up and consultancy service for home stakers.

Oficiální webové stránky:
https://stakingverse.io

Stakingverse Staked LYX (SLYX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Stakingverse Staked LYX (SLYX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 402.52K
$ 402.52K$ 402.52K
Celkový objem:
$ 280.71K
$ 280.71K$ 280.71K
Objem v oběhu:
$ 280.71K
$ 280.71K$ 280.71K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 402.52K
$ 402.52K$ 402.52K
Historické maximum:
$ 1.47
$ 1.47$ 1.47
Historické minimum:
$ 0.601962
$ 0.601962$ 0.601962
Aktuální cena:
$ 1.43
$ 1.43$ 1.43

Tokenomika Stakingverse Staked LYX (SLYX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Stakingverse Staked LYX (SLYX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SLYX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SLYX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SLYX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSLYX!

Předpověď ceny SLYX

Chcete vědět, kam může SLYX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SLYX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.