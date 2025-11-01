BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Staked msUSD je 0.694562 USD. Sledujte aktualizace cen SMSUSD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SMSUSD.Dnešní aktuální cena Staked msUSD je 0.694562 USD. Sledujte aktualizace cen SMSUSD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SMSUSD.

Více informací o SMSUSD

Informace o ceně SMSUSD

Co je to SMSUSD

Bílá kniha pro SMSUSD

Oficiální webové stránky SMSUSD

Tokenomika pro SMSUSD

Předpověď cen SMSUSD

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Staked msUSD

Staked msUSD Cena (SMSUSD)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SMSUSD na USD

$0.694562
$0.694562$0.694562
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Staked msUSD (SMSUSD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:29:58 (UTC+8)

Informace o ceně Staked msUSD (SMSUSD) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.025
$ 1.025$ 1.025

$ 0.694559
$ 0.694559$ 0.694559

--

--

0.00%

0.00%

Cena Staked msUSD (SMSUSD) v reálném čase je $0.694562. Za posledních 24 hodin se SMSUSD obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SMSUSD v historii je $ 1.025, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.694559.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SMSUSD se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Staked msUSD (SMSUSD)

$ 4.06M
$ 4.06M$ 4.06M

--
----

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

2.43M
2.43M 2.43M

2,427,419.655887608
2,427,419.655887608 2,427,419.655887608

Aktuální tržní kapitalizace Staked msUSD je $ 4.06M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SMSUSD je 2.43M, přičemž celková zásoba je 2427419.655887608. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.69M.

Historie cen v USD pro Staked msUSD (SMSUSD)

Během dnešního dne byla změna ceny Staked msUSD na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Staked msUSD na USD  $ -0.2217055795.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Staked msUSD na USD  $ -0.2217055795.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Staked msUSD na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.2217055795-31.92%
60 dní$ -0.2217055795-31.92%
90 dní$ 0--

Co je Staked msUSD (SMSUSD)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Staked msUSD (SMSUSD)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Staked msUSD (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Staked msUSD (SMSUSD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Staked msUSD (SMSUSD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Staked msUSD.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Staked msUSD!

SMSUSD na místní měny

Tokenomika pro Staked msUSD (SMSUSD)

Pochopení tokenomiky Staked msUSD (SMSUSD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SMSUSD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Staked msUSD (SMSUSD)

Jakou hodnotu má dnes Staked msUSD (SMSUSD)?
Aktuální cena SMSUSD v USD je 0.694562 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SMSUSD v USD?
Aktuální cena SMSUSD v USD je $ 0.694562. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Staked msUSD?
Tržní kapitalizace SMSUSD je $ 4.06M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SMSUSD v oběhu?
Objem SMSUSD v oběhu je 2.43M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SMSUSD?
SMSUSD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.025 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SMSUSD?
SMSUSD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.694559 USD.
Jaký je objem obchodování SMSUSD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SMSUSD je -- USD.
Dosáhne SMSUSD letos vyšší ceny?
SMSUSD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSMSUSD, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:29:58 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Staked msUSD (SMSUSD)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,175.79
$110,175.79$110,175.79

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.94
$3,875.94$3,875.94

+0.39%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02374
$0.02374$0.02374

-26.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.49
$186.49$186.49

-0.88%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.94
$3,875.94$3,875.94

+0.39%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,175.79
$110,175.79$110,175.79

-0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.49
$186.49$186.49

-0.88%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5056
$2.5056$2.5056

-0.72%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.78
$1,085.78$1,085.78

+0.13%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08519
$0.08519$0.08519

+70.38%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.44497
$0.44497$0.44497

+2,124.85%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.44497
$0.44497$0.44497

+2,124.85%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0043220
$0.0043220$0.0043220

+120.28%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00227
$0.00227$0.00227

+89.16%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000833
$0.0000833$0.0000833

+66.60%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.208
$20.208$20.208

+57.08%