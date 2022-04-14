Tokenomika pro Staked FRAX (SFRAX)
Informace o Staked FRAX (SFRAX)
Staked FRAX (sFRAX) is an ERC4626 staking vault that distributes part of the Frax Protocol yield weekly to stakers denominated in FRAX stablecoins. The sFRAX token represents pro rata deposits within the vault and is always withdrawable for FRAX stablecoins at the pro rata rate at all times.
Staked FRAX (SFRAX): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Staked FRAX (SFRAX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Staked FRAX (SFRAX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Staked FRAX (SFRAX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SFRAX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SFRAX, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SFRAX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSFRAX!
Předpověď ceny SFRAX
Chcete vědět, kam může SFRAX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SFRAX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.