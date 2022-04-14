Tokenomika pro Staked Frax Ether (SFRXETH)

Tokenomika pro Staked Frax Ether (SFRXETH)

Zjistěte klíčové informace o Staked Frax Ether (SFRXETH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Staked Frax Ether (SFRXETH)

Staked Frax Ether is the vault token that accrues all proof of stake rewards of ETH validators run by Frax Finance protocol. sfrxETH is ERC4626 compliant and a non-rebasing, interest bearing token.

Oficiální webové stránky:
https://app.frax.finance/

Staked Frax Ether (SFRXETH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Staked Frax Ether (SFRXETH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 373.13M
Celkový objem:
$ 71.38K
Objem v oběhu:
$ 71.38K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 373.13M
Historické maximum:
$ 7,545.09
Historické minimum:
$ 1,147.58
Aktuální cena:
$ 5,220.09
Tokenomika Staked Frax Ether (SFRXETH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Staked Frax Ether (SFRXETH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SFRXETH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SFRXETH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SFRXETH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSFRXETH!

Předpověď ceny SFRXETH

Chcete vědět, kam může SFRXETH zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SFRXETH kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

