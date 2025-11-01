BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Staked BITZ je 0.81633 USD. Sledujte aktualizace cen SBITZ v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SBITZ.

Více informací o SBITZ

Informace o ceně SBITZ

Co je to SBITZ

Oficiální webové stránky SBITZ

Tokenomika pro SBITZ

Předpověď cen SBITZ

Logo Staked BITZ

Staked BITZ Cena (SBITZ)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SBITZ na USD

$0.81633
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Staked BITZ (SBITZ)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:22:40 (UTC+8)

Informace o ceně Staked BITZ (SBITZ) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 34.29
$ 0.777131
--

--

0.00%

0.00%

Cena Staked BITZ (SBITZ) v reálném čase je $0.81633. Za posledních 24 hodin se SBITZ obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SBITZ v historii je $ 34.29, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.777131.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SBITZ se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Staked BITZ (SBITZ)

$ 43.38K
--
$ 34.64K
42.43K
42,434.06499347802
Aktuální tržní kapitalizace Staked BITZ je $ 43.38K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SBITZ je 42.43K, přičemž celková zásoba je 42434.06499347802. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 34.64K.

Historie cen v USD pro Staked BITZ (SBITZ)

Během dnešního dne byla změna ceny Staked BITZ na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Staked BITZ na USD  $ 0.0000000000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Staked BITZ na USD  $ -0.2209700003.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Staked BITZ na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0.00000000000.00%
60 dní$ -0.2209700003-27.06%
90 dní$ 0--

Co je Staked BITZ (SBITZ)

The sBITZ project introduces liquid staking for BITZ tokens on the Eclipse chain. Instead of locking tokens via native staking, users receive sBITZ, a liquid token representing staked BITZ that accrues value through automatic compounding every 10 seconds. sBITZ enables users to retain staking rewards while using their capital in DeFi strategies, such as providing liquidity or borrowing. This enhances capital efficiency, unlocks staked liquidity, increases TVL, and supports broader ecosystem activity.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Staked BITZ (SBITZ)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Staked BITZ (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Staked BITZ (SBITZ) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Staked BITZ (SBITZ) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Staked BITZ.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Staked BITZ!

SBITZ na místní měny

Tokenomika pro Staked BITZ (SBITZ)

Pochopení tokenomiky Staked BITZ (SBITZ) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SBITZ hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Staked BITZ (SBITZ)

Jakou hodnotu má dnes Staked BITZ (SBITZ)?
Aktuální cena SBITZ v USD je 0.81633 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SBITZ v USD?
Aktuální cena SBITZ v USD je $ 0.81633. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Staked BITZ?
Tržní kapitalizace SBITZ je $ 43.38K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SBITZ v oběhu?
Objem SBITZ v oběhu je 42.43K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SBITZ?
SBITZ dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 34.29 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SBITZ?
SBITZ dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.777131 USD.
Jaký je objem obchodování SBITZ?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SBITZ je -- USD.
Dosáhne SBITZ letos vyšší ceny?
SBITZ může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSBITZ, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:22:40 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Staked BITZ (SBITZ)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

