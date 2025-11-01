Staked Aria Premier Launch Cena (STAPL)
+0.15%
-0.25%
-3.35%
-3.35%
Cena Staked Aria Premier Launch (STAPL) v reálném čase je $0.97133. Za posledních 24 hodin se STAPL obchodoval v rozmezí od minima $ 0.963649 do maxima $ 0.979142, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena STAPL v historii je $ 1.042, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.871702.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena STAPL se za poslední hodinu změnila o +0.15%, za 24 hodin o -0.25% a za posledních 7 dní o -3.35%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Staked Aria Premier Launch je $ 8.20M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu STAPL je 8.45M, přičemž celková zásoba je 8445894.204592176. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.20M.
Během dnešního dne byla změna ceny Staked Aria Premier Launch na USD $ -0.0025081467652448.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Staked Aria Premier Launch na USD $ +0.0263469377.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Staked Aria Premier Launch na USD $ +0.0562173750.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Staked Aria Premier Launch na USD $ +0.0117573407072158.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ -0.0025081467652448
|-0.25%
|30 dní
|$ +0.0263469377
|+2.71%
|60 dní
|$ +0.0562173750
|+5.79%
|90 dní
|$ +0.0117573407072158
|+1.23%
Founded in 2025, Aria is the first protocol to bring iconic real-world IP—starting with music—onchain as liquid revenue-generating tokens. Built on Story Protocol, Aria transforms cultural assets into programmable IP Real-World Assets (IPRWAs). Retail investors access income-producing IP through Aria, while institutions scale tokenized portfolios via Aria PRIME. Early offerings include partial rights to works by Justin Bieber,Miley Cyrus, and BLACKPINK. Aria enables investors to co-own IP and earn real-world revenue from streaming and licensing, while creators tokenize and manage their IP with permissioned onchain tools for automated attribution, licensing, and royalty payouts.
Looking ahead, Aria will power a permissioned remix economy, where smart contracts govern how IP is licensed, monetized, and remixed—laying the financial rails for the next era of the IP economy.
Pochopení tokenomiky Staked Aria Premier Launch (STAPL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu STAPL hned teď!
