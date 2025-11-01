BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Staked Aria Premier Launch je 0.97133 USD. Sledujte aktualizace cen STAPL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STAPL.

Více informací o STAPL

Informace o ceně STAPL

Co je to STAPL

Oficiální webové stránky STAPL

Tokenomika pro STAPL

Předpověď cen STAPL

Logo Staked Aria Premier Launch

Staked Aria Premier Launch Cena (STAPL)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 STAPL na USD

$0.971328
-0.20%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Staked Aria Premier Launch (STAPL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:29:43 (UTC+8)

Informace o ceně Staked Aria Premier Launch (STAPL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.963649
Nejnižší za 24 h
$ 0.979142
Nejvyšší za 24 h

$ 0.963649
$ 0.979142
$ 1.042
$ 0.871702
+0.15%

-0.25%

-3.35%

-3.35%

Cena Staked Aria Premier Launch (STAPL) v reálném čase je $0.97133. Za posledních 24 hodin se STAPL obchodoval v rozmezí od minima $ 0.963649 do maxima $ 0.979142, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena STAPL v historii je $ 1.042, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.871702.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena STAPL se za poslední hodinu změnila o +0.15%, za 24 hodin o -0.25% a za posledních 7 dní o -3.35%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Staked Aria Premier Launch (STAPL)

$ 8.20M
--
$ 8.20M
8.45M
8,445,894.204592176
Aktuální tržní kapitalizace Staked Aria Premier Launch je $ 8.20M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu STAPL je 8.45M, přičemž celková zásoba je 8445894.204592176. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.20M.

Historie cen v USD pro Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Během dnešního dne byla změna ceny Staked Aria Premier Launch na USD  $ -0.0025081467652448.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Staked Aria Premier Launch na USD  $ +0.0263469377.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Staked Aria Premier Launch na USD  $ +0.0562173750.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Staked Aria Premier Launch na USD  $ +0.0117573407072158.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0025081467652448-0.25%
30 dní$ +0.0263469377+2.71%
60 dní$ +0.0562173750+5.79%
90 dní$ +0.0117573407072158+1.23%

Co je Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Founded in 2025, Aria is the first protocol to bring iconic real-world IP—starting with music—onchain as liquid revenue-generating tokens. Built on Story Protocol, Aria transforms cultural assets into programmable IP Real-World Assets (IPRWAs). Retail investors access income-producing IP through Aria, while institutions scale tokenized portfolios via Aria PRIME. Early offerings include partial rights to works by Justin Bieber,Miley Cyrus, and BLACKPINK. Aria enables investors to co-own IP and earn real-world revenue from streaming and licensing, while creators tokenize and manage their IP with permissioned onchain tools for automated attribution, licensing, and royalty payouts.

Looking ahead, Aria will power a permissioned remix economy, where smart contracts govern how IP is licensed, monetized, and remixed—laying the financial rails for the next era of the IP economy.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Staked Aria Premier Launch (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Staked Aria Premier Launch (STAPL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Staked Aria Premier Launch (STAPL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Staked Aria Premier Launch.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Staked Aria Premier Launch!

STAPL na místní měny

Tokenomika pro Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Pochopení tokenomiky Staked Aria Premier Launch (STAPL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu STAPL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Jakou hodnotu má dnes Staked Aria Premier Launch (STAPL)?
Aktuální cena STAPL v USD je 0.97133 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena STAPL v USD?
Aktuální cena STAPL v USD je $ 0.97133. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Staked Aria Premier Launch?
Tržní kapitalizace STAPL je $ 8.20M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem STAPL v oběhu?
Objem STAPL v oběhu je 8.45M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) STAPL?
STAPL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.042 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) STAPL?
STAPL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.871702 USD.
Jaký je objem obchodování STAPL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování STAPL je -- USD.
Dosáhne STAPL letos vyšší ceny?
STAPL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSTAPL, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

