BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Stacy Staked XTZ je 0.606065 USD. Sledujte aktualizace cen STXTZ v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STXTZ.Dnešní aktuální cena Stacy Staked XTZ je 0.606065 USD. Sledujte aktualizace cen STXTZ v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STXTZ.

Více informací o STXTZ

Informace o ceně STXTZ

Co je to STXTZ

Bílá kniha pro STXTZ

Oficiální webové stránky STXTZ

Tokenomika pro STXTZ

Předpověď cen STXTZ

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Stacy Staked XTZ

Stacy Staked XTZ Cena (STXTZ)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 STXTZ na USD

$0.606065
$0.606065$0.606065
+1.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Stacy Staked XTZ (STXTZ)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:29:34 (UTC+8)

Informace o ceně Stacy Staked XTZ (STXTZ) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.589673
$ 0.589673$ 0.589673
Nejnižší za 24 h
$ 0.612198
$ 0.612198$ 0.612198
Nejvyšší za 24 h

$ 0.589673
$ 0.589673$ 0.589673

$ 0.612198
$ 0.612198$ 0.612198

$ 1.06
$ 1.06$ 1.06

$ 0.464512
$ 0.464512$ 0.464512

-0.59%

+1.77%

-3.33%

-3.33%

Cena Stacy Staked XTZ (STXTZ) v reálném čase je $0.606065. Za posledních 24 hodin se STXTZ obchodoval v rozmezí od minima $ 0.589673 do maxima $ 0.612198, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena STXTZ v historii je $ 1.06, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.464512.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena STXTZ se za poslední hodinu změnila o -0.59%, za 24 hodin o +1.77% a za posledních 7 dní o -3.33%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Stacy Staked XTZ (STXTZ)

$ 5.24M
$ 5.24M$ 5.24M

--
----

$ 5.24M
$ 5.24M$ 5.24M

8.65M
8.65M 8.65M

8,646,847.749809
8,646,847.749809 8,646,847.749809

Aktuální tržní kapitalizace Stacy Staked XTZ je $ 5.24M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu STXTZ je 8.65M, přičemž celková zásoba je 8646847.749809. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.24M.

Historie cen v USD pro Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Během dnešního dne byla změna ceny Stacy Staked XTZ na USD  $ +0.01053024.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Stacy Staked XTZ na USD  $ -0.1084986047.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Stacy Staked XTZ na USD  $ -0.1804020957.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Stacy Staked XTZ na USD  $ -0.1600349276032822.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.01053024+1.77%
30 dní$ -0.1084986047-17.90%
60 dní$ -0.1804020957-29.76%
90 dní$ -0.1600349276032822-20.88%

Co je Stacy Staked XTZ (STXTZ)

stXTZ is a derivative of Tezos' native token XTZ that is staked on Stacy.fi. Stacy.fi is a decentralized protocol allowing users to stake XTZ and participate in the consensus mechanism of Tezos. Staking helps to secure the Tezos network under a proof-of-stake consensus mechanism. stXTZ is FA2 compliant token on Tezos which represents a share of the stXTZ staking pool. stXTZ has a value expressed in XTZ which can easily be calculated by dividing the sum of all staked XTZ in the stXTZ pool by the total supply of stXTZ.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Stacy Staked XTZ (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Stacy Staked XTZ (STXTZ) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Stacy Staked XTZ (STXTZ) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Stacy Staked XTZ.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Stacy Staked XTZ!

STXTZ na místní měny

Tokenomika pro Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Pochopení tokenomiky Stacy Staked XTZ (STXTZ) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu STXTZ hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Jakou hodnotu má dnes Stacy Staked XTZ (STXTZ)?
Aktuální cena STXTZ v USD je 0.606065 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena STXTZ v USD?
Aktuální cena STXTZ v USD je $ 0.606065. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Stacy Staked XTZ?
Tržní kapitalizace STXTZ je $ 5.24M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem STXTZ v oběhu?
Objem STXTZ v oběhu je 8.65M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) STXTZ?
STXTZ dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.06 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) STXTZ?
STXTZ dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.464512 USD.
Jaký je objem obchodování STXTZ?
Aktuální 24hodinový objem obchodování STXTZ je -- USD.
Dosáhne STXTZ letos vyšší ceny?
STXTZ může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSTXTZ, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:29:34 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,167.79
$110,167.79$110,167.79

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.53
$3,874.53$3,874.53

+0.35%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02376
$0.02376$0.02376

-26.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.45
$186.45$186.45

-0.90%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.53
$3,874.53$3,874.53

+0.35%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,167.79
$110,167.79$110,167.79

-0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.45
$186.45$186.45

-0.90%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5057
$2.5057$2.5057

-0.72%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.59
$1,085.59$1,085.59

+0.11%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08418
$0.08418$0.08418

+68.36%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.51500
$0.51500$0.51500

+2,475.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.51500
$0.51500$0.51500

+2,475.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0042999
$0.0042999$0.0042999

+119.15%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00227
$0.00227$0.00227

+89.16%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000832
$0.0000832$0.0000832

+66.40%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.285
$20.285$20.285

+57.68%