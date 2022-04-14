Tokenomika pro Stability (STBL)

Zjistěte klíčové informace o Stability (STBL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Stability (STBL)

Stability: AI-Driven Asset Management Protocol

Stability revolutionises DeFi by complex profitable yield strategies and utilising AI-driven tools to optimise returns for users across Sonic. Through its unique architecture, Stability rapidly deploys automated asset management solutions, offering seamless portfolio optimisation for everyone.

Empowered by smart contracts, Stability employs a set of investment strategies that automatically amplify user rewards across diverse liquidity pools, automated market making projects, and other lucrative yield farming avenues within the DeFi ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://stability.farm/
Bílá kniha:
https://stabilitydao.gitbook.io/stability/stability-dao/gems

Stability (STBL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Stability (STBL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 743.33K
$ 743.33K$ 743.33K
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 10.03M
$ 10.03M$ 10.03M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 7.41M
$ 7.41M$ 7.41M
Historické maximum:
$ 0.121797
$ 0.121797$ 0.121797
Historické minimum:
$ 0.055804
$ 0.055804$ 0.055804
Aktuální cena:
$ 0.074121
$ 0.074121$ 0.074121

Tokenomika Stability (STBL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Stability (STBL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů STBL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu STBL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro STBL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSTBL!

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.