Tokenomika pro SroomAI DAO (SHR0)

Zjistěte klíčové informace o SroomAI DAO (SHR0), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o SroomAI DAO (SHR0)

Inspired by ai16z, SroomAI DAO - the first AI hedge fund for investment in AI projects on SUI. This is the first DAO token created in suidaos.com platform. In a virtual psychedelic mushroom lab, AI-driven waifu scientists pioneer innovation of technology and magic fungi. The DAO specializes in exploring, cultivating, and trading unique virtual magic mushrooms, revolutionizing virtual trippy culture.

Oficiální webové stránky:
https://suidaos.com

SroomAI DAO (SHR0): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SroomAI DAO (SHR0), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.97M
$ 2.97M
Celkový objem:
$ 1.10B
$ 1.10B
Objem v oběhu:
$ 1.10B
$ 1.10B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.97M
$ 2.97M
Historické maximum:
$ 0.02437799
$ 0.02437799
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00270196
$ 0.00270196

Tokenomika SroomAI DAO (SHR0): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SroomAI DAO (SHR0) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SHR0, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SHR0, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SHR0 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSHR0!

Předpověď ceny SHR0

Chcete vědět, kam může SHR0 zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SHR0 kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.