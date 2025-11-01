BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena SPY AI AGENT by Virtuals je 0.00010369 USD. Sledujte aktualizace cen SPYAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SPYAI.Dnešní aktuální cena SPY AI AGENT by Virtuals je 0.00010369 USD. Sledujte aktualizace cen SPYAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SPYAI.

Více informací o SPYAI

Informace o ceně SPYAI

Co je to SPYAI

Oficiální webové stránky SPYAI

Tokenomika pro SPYAI

Předpověď cen SPYAI

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo SPY AI AGENT by Virtuals

SPY AI AGENT by Virtuals Cena (SPYAI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SPYAI na USD

$0.00010362
$0.00010362$0.00010362
+26.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:07:29 (UTC+8)

Informace o ceně SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00007806
$ 0.00007806$ 0.00007806
Nejnižší za 24 h
$ 0.00010879
$ 0.00010879$ 0.00010879
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00007806
$ 0.00007806$ 0.00007806

$ 0.00010879
$ 0.00010879$ 0.00010879

$ 0.00023634
$ 0.00023634$ 0.00023634

$ 0.00003335
$ 0.00003335$ 0.00003335

+0.82%

+26.41%

+47.12%

+47.12%

Cena SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) v reálném čase je $0.00010369. Za posledních 24 hodin se SPYAI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00007806 do maxima $ 0.00010879, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SPYAI v historii je $ 0.00023634, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00003335.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SPYAI se za poslední hodinu změnila o +0.82%, za 24 hodin o +26.41% a za posledních 7 dní o +47.12%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

$ 103.69K
$ 103.69K$ 103.69K

--
----

$ 103.69K
$ 103.69K$ 103.69K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace SPY AI AGENT by Virtuals je $ 103.69K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SPYAI je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 103.69K.

Historie cen v USD pro SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

Během dnešního dne byla změna ceny SPY AI AGENT by Virtuals na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny SPY AI AGENT by Virtuals na USD  $ +0.0000357053.
Za posledních 60 dní byla změna ceny SPY AI AGENT by Virtuals na USD  $ -0.0000188868.
Za posledních 90 dní byla změna ceny SPY AI AGENT by Virtuals na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+26.41%
30 dní$ +0.0000357053+34.43%
60 dní$ -0.0000188868-18.21%
90 dní$ 0--

Co je SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

SPY AI Agent – AI-powered security for crypto investors. Detect fraud, verify smart contracts, and invest with confidence. Hold $SPYAI to access and maintain a lifetime record of every agent in the Agent Directory. SpyAgent delivers real-time actionable insights and instantly detects emerging issues by scanning agent identities across our database, their public codebases on GitHub, and other relevant sources.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny SPY AI AGENT by Virtuals (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SPY AI AGENT by Virtuals.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SPY AI AGENT by Virtuals!

SPYAI na místní měny

Tokenomika pro SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

Pochopení tokenomiky SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SPYAI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

Jakou hodnotu má dnes SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)?
Aktuální cena SPYAI v USD je 0.00010369 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SPYAI v USD?
Aktuální cena SPYAI v USD je $ 0.00010369. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SPY AI AGENT by Virtuals?
Tržní kapitalizace SPYAI je $ 103.69K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SPYAI v oběhu?
Objem SPYAI v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SPYAI?
SPYAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00023634 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SPYAI?
SPYAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00003335 USD.
Jaký je objem obchodování SPYAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SPYAI je -- USD.
Dosáhne SPYAI letos vyšší ceny?
SPYAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSPYAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:07:29 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,225.02
$110,225.02$110,225.02

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,880.96
$3,880.96$3,880.96

+0.52%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02460
$0.02460$0.02460

-23.55%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.60
$186.60$186.60

-0.82%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,880.96
$3,880.96$3,880.96

+0.52%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,225.02
$110,225.02$110,225.02

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.60
$186.60$186.60

-0.82%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5112
$2.5112$2.5112

-0.50%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.81
$1,088.81$1,088.81

+0.40%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.11193
$0.11193$0.11193

+123.86%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01880
$0.01880$0.01880

-6.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00442
$0.00442$0.00442

+268.33%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0047532
$0.0047532$0.0047532

+142.26%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0045
$0.0045$0.0045

+80.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000830
$0.0000830$0.0000830

+66.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.561
$20.561$20.561

+59.83%