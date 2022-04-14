Tokenomika pro SPOT AI ($SPOT)
SPOT AI is a groundbreaking Buybot, Sniper Bot, and Trending channel, developed for the SUI network, designed to enhance and streamline your trading experience, and we have future utilities. SPOT AI is designed with growth in mind. Here is a glimpse of what the future holds:
Advanced Analytics: AI-driven predictive models to provide highly accurate market forecasts.
Multi-Network Expansion: Support for additional blockchain networks beyond SUI, including Ethereum and Solana.
Social Trading Features: Introduce community-driven insights where users can share and discuss strategies.
Gamification and Rewards: Daily, weekly, and monthly challenges with leaderboard rankings.
Enhanced Security Measures: AI-powered threat detection and multi-signature wallet integration.
SPOT AI ($SPOT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SPOT AI ($SPOT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika SPOT AI ($SPOT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro SPOT AI ($SPOT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů $SPOT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu $SPOT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro $SPOT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$SPOT!
Předpověď ceny $SPOT
Chcete vědět, kam může $SPOT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $SPOT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.