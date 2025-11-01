BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Splash Token je 0.0004438 USD. Sledujte aktualizace cen SPLASH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SPLASH.

Splash Token Cena (SPLASH)

Aktuální cena 1 SPLASH na USD

$0.0004438
$0.0004438
0.00%1D
Graf aktuální ceny Splash Token (SPLASH)
Informace o ceně Splash Token (SPLASH) (USD)

Cena Splash Token (SPLASH) v reálném čase je $0.0004438. Za posledních 24 hodin se SPLASH obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SPLASH v historii je $ 0.0063972, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00044358.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SPLASH se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Aktuální tržní kapitalizace Splash Token je $ 410.52K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SPLASH je 925.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 443.81K.

Historie cen v USD pro Splash Token (SPLASH)

Během dnešního dne byla změna ceny Splash Token na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Splash Token na USD  $ -0.0000283232.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Splash Token na USD  $ -0.0000482752.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Splash Token na USD  $ -0.0001451382459281121.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000283232-6.38%
60 dní$ -0.0000482752-10.87%
90 dní$ -0.0001451382459281121-24.64%

Co je Splash Token (SPLASH)

$SPLASH is a tap-to-earn gaming token on TON (The Open Network), developed by P00LS Games, a Web3 gaming publisher on Telegram. It is designed to reward players for in-game engagement, referrals, and ecosystem participation. Players earn $SPLASH through gameplay and can stake their tokens for additional rewards, increasing their airdrop multipliers and potential future earnings.

The token is distributed through a structured airdrop system spanning four phases over six months, with staking and liquidity incentives driving long-term value. $SPLASH also integrates farming on STON.fi, allowing users to provide liquidity and earn rewards. As the primary token for casual gaming within P00LS Games, it will serve as a foundational asset for future gaming tokens and reward mechanisms.

$SPLASH is tradable on decentralized and centralized exchanges (as of 3/7), with STON.fi and MEXC being the first official trading venues. The project emphasizes fair distribution, transparency, and sustainable token utility within the broader P00LS Games ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Splash Token (SPLASH)

Předpověď ceny Splash Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Splash Token (SPLASH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Splash Token (SPLASH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Splash Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Splash Token!

SPLASH na místní měny

Tokenomika pro Splash Token (SPLASH)

Pochopení tokenomiky Splash Token (SPLASH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SPLASH hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Splash Token (SPLASH)

Jakou hodnotu má dnes Splash Token (SPLASH)?
Aktuální cena SPLASH v USD je 0.0004438 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SPLASH v USD?
Aktuální cena SPLASH v USD je $ 0.0004438. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Splash Token?
Tržní kapitalizace SPLASH je $ 410.52K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SPLASH v oběhu?
Objem SPLASH v oběhu je 925.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SPLASH?
SPLASH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0063972 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SPLASH?
SPLASH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00044358 USD.
Jaký je objem obchodování SPLASH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SPLASH je -- USD.
Dosáhne SPLASH letos vyšší ceny?
SPLASH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSPLASH, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Splash Token (SPLASH)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

