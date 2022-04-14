Tokenomika pro SpineDAO Token (SPINE)

Zjistěte klíčové informace o SpineDAO Token (SPINE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o SpineDAO Token (SPINE)

SpineDAO is the first surgical Decentralized Autonomous Organization (DAO) focused on making advanced spine treatments accessible to everyone. Led by a team of experienced spine surgeons and a biomechanical engineer, SpineDAO leverages blockchain, artificial intelligence, and community-based decision-making to tackle major challenges in spine care. We envision a world where the 600 million+ people living with spinal diseases gain quicker and more efficient access to spine care through decentralized and AI-powered solutions. By creating the world’s largest decentralized spine care and developing AI-powered tools for triage, decision-making, and monitoring, we are building the foundation for a comprehensive and innovative spine care ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://www.spinedao.com/
Bílá kniha:
https://spinedao.gitbook.io/spinedao

SpineDAO Token (SPINE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SpineDAO Token (SPINE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.79M
Celkový objem:
$ 1000.00M
Objem v oběhu:
$ 297.87M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 9.36M
Historické maximum:
$ 0.00946117
Historické minimum:
$ 0.00570414
Aktuální cena:
$ 0.00937791
Tokenomika SpineDAO Token (SPINE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SpineDAO Token (SPINE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SPINE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SPINE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SPINE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSPINE!

Předpověď ceny SPINE

Chcete vědět, kam může SPINE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SPINE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

