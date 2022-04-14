Tokenomika pro Spin It (SPIN)

Tokenomika pro Spin It (SPIN)

Zjistěte klíčové informace o Spin It (SPIN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Spin It (SPIN)

SPIN IT is a crypto casino platform offering slots with feature buying, live casino games, specialty games, game shows, plus sports and esports betting. From slots to live tables, we've got your game. Evolution, Pragmatic, and more - only the best for SPIN IT. Live dealers, real action. Blackjack, Baccarat, Roulette & more.

Up to 1000x leverage on select crypto. Never lose more than your initial bet. That's the SPIN IT guarantee.

Connect your wallet and claim your deposit bonus! Instant deposits with Sonic native assets starting with $SHADOW. No KYC required—start playing now!

Oficiální webové stránky:
https://spinit.owl.games/

Spin It (SPIN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Spin It (SPIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 657.45K
$ 657.45K$ 657.45K
Celkový objem:
$ 996.50M
$ 996.50M$ 996.50M
Objem v oběhu:
$ 179.51M
$ 179.51M$ 179.51M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.65M
$ 3.65M$ 3.65M
Historické maximum:
$ 0.00577706
$ 0.00577706$ 0.00577706
Historické minimum:
$ 0.00175638
$ 0.00175638$ 0.00175638
Aktuální cena:
$ 0.00366244
$ 0.00366244$ 0.00366244

Tokenomika Spin It (SPIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Spin It (SPIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SPIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SPIN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SPIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSPIN!

Předpověď ceny SPIN

Chcete vědět, kam může SPIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SPIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.