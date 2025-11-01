BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Speak Ventures je 0.00000699 USD. Sledujte aktualizace cen SPEAK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SPEAK.

Více informací o SPEAK

Informace o ceně SPEAK

Co je to SPEAK

Oficiální webové stránky SPEAK

Tokenomika pro SPEAK

Předpověď cen SPEAK

Speak Ventures Cena (SPEAK)

Aktuální cena 1 SPEAK na USD

--
----
-16.40%1D
USD
Graf aktuální ceny Speak Ventures (SPEAK)
Informace o ceně Speak Ventures (SPEAK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000696
$ 0.00000696$ 0.00000696
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000836
$ 0.00000836$ 0.00000836
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000696
$ 0.00000696$ 0.00000696

$ 0.00000836
$ 0.00000836$ 0.00000836

$ 0.00010866
$ 0.00010866$ 0.00010866

$ 0.00000696
$ 0.00000696$ 0.00000696

--

-16.40%

-80.79%

-80.79%

Cena Speak Ventures (SPEAK) v reálném čase je $0.00000699. Za posledních 24 hodin se SPEAK obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000696 do maxima $ 0.00000836, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SPEAK v historii je $ 0.00010866, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000696.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SPEAK se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -16.40% a za posledních 7 dní o -80.79%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Speak Ventures (SPEAK)

$ 6.99K
$ 6.99K$ 6.99K

--
----

$ 6.99K
$ 6.99K$ 6.99K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Speak Ventures je $ 6.99K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SPEAK je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.99K.

Historie cen v USD pro Speak Ventures (SPEAK)

Během dnešního dne byla změna ceny Speak Ventures na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Speak Ventures na USD  $ -0.0000062925.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Speak Ventures na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Speak Ventures na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-16.40%
30 dní$ -0.0000062925-90.02%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Speak Ventures (SPEAK)

Speak Ventures develops tools for builders and traders, focusing on practical solutions that support activity in the Solana ecosystem. The expanding toolkit is designed to deliver utility across a wide range of onchain use cases, including token management and liquidity functions. As adoption increases, revenue generated from usage flows back into the ecosystem through structured $SPEAK token buybacks.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Speak Ventures (SPEAK)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Speak Ventures (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Speak Ventures (SPEAK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Speak Ventures (SPEAK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Speak Ventures.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Speak Ventures!

SPEAK na místní měny

Tokenomika pro Speak Ventures (SPEAK)

Pochopení tokenomiky Speak Ventures (SPEAK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SPEAK hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Speak Ventures (SPEAK)

Jakou hodnotu má dnes Speak Ventures (SPEAK)?
Aktuální cena SPEAK v USD je 0.00000699 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SPEAK v USD?
Aktuální cena SPEAK v USD je $ 0.00000699. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Speak Ventures?
Tržní kapitalizace SPEAK je $ 6.99K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SPEAK v oběhu?
Objem SPEAK v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SPEAK?
SPEAK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00010866 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SPEAK?
SPEAK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000696 USD.
Jaký je objem obchodování SPEAK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SPEAK je -- USD.
Dosáhne SPEAK letos vyšší ceny?
SPEAK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSPEAK, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Speak Ventures (SPEAK)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

