Tokenomika pro SpaceN (SN)
Informace o SpaceN (SN)
SpaceN is an NFT one-stop investment management tool.SpaceN will automatically count the investment income information of users buying and selling NFTs, so that users can timely understand the changes of their NFT assets.SpaceN will bring together the basic information and project dynamics of NFT projects to facilitate users to obtain valuable NFT project information in one stop.SpaceN will recommend corresponding social circles based on NFT holdings, so that users can find like-minded NFT holders or NFT traders.SpaceN will become a platform for users to build self-organized DAOs, so that users can build their own DAOs and sell their own NFTs.
SpaceN (SN): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SpaceN (SN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika SpaceN (SN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro SpaceN (SN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SN, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSN!
Předpověď ceny SN
Chcete vědět, kam může SN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.