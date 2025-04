Co je SOX (SOX)

SOX is the ultimate meme project for sock enthusiasts and humour lovers! Rooted in the quirky charm of socks, SOX combines humour, creativity, and meme culture into one unforgettable project. Whether it’s mismatched, holy, or iconic socks, SOX turns everyday footwear into a fun and shareable experience, making waves in the world of memes and beyond. Get ready to step into the sock revolution on Base!

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj SOX (SOX) Oficiální webová stránka