Dnešní aktuální cena Soulbucks je 0.00010994 USD. Sledujte aktualizace cen SBX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SBX.

Soulbucks Cena (SBX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SBX na USD

$0.00010994
$0.00010994
+9.90%1D
mexc
Graf aktuální ceny Soulbucks (SBX)
Informace o ceně Soulbucks (SBX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00008993
$ 0.00008993
Nejnižší za 24 h
$ 0.00010996
$ 0.00010996
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00008993
$ 0.00008993

$ 0.00010996
$ 0.00010996

$ 0.00791712
$ 0.00791712

$ 0.000040
$ 0.000040

-0.00%

+9.98%

-21.48%

-21.48%

Cena Soulbucks (SBX) v reálném čase je $0.00010994. Za posledních 24 hodin se SBX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00008993 do maxima $ 0.00010996, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SBX v historii je $ 0.00791712, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000040.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SBX se za poslední hodinu změnila o -0.00%, za 24 hodin o +9.98% a za posledních 7 dní o -21.48%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Soulbucks (SBX)

$ 14.12K
$ 14.12K

--
--

$ 109.94K
$ 109.94K

128.41M
128.41M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Soulbucks je $ 14.12K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SBX je 128.41M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 109.94K.

Historie cen v USD pro Soulbucks (SBX)

Během dnešního dne byla změna ceny Soulbucks na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Soulbucks na USD  $ -0.0000092549.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Soulbucks na USD  $ -0.0000169678.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Soulbucks na USD  $ -0.002024975094355706.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+9.98%
30 dní$ -0.0000092549-8.41%
60 dní$ -0.0000169678-15.43%
90 dní$ -0.002024975094355706-94.85%

Co je Soulbucks (SBX)

Soulbound TV is a decentralized livestreaming and entertainment platform that integrates blockchain-based incentives for creators and viewers. Built on StreamFi and DeFi infrastructure, it allows users to earn Soulbucks (SBX) through tipping, in-stream engagement, and on-chain prediction participation. The platform supports livestreaming, community creation, gamified viewer interaction, and a tokenized XP system that tracks reputation and activity. Soulbound TV aims to give creators direct monetization tools and users meaningful on-chain engagement in a decentralized, creator-first ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Soulbucks (SBX)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Soulbucks (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Soulbucks (SBX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Soulbucks (SBX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Soulbucks.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Soulbucks!

SBX na místní měny

Tokenomika pro Soulbucks (SBX)

Pochopení tokenomiky Soulbucks (SBX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SBX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Soulbucks (SBX)

Jakou hodnotu má dnes Soulbucks (SBX)?
Aktuální cena SBX v USD je 0.00010994 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SBX v USD?
Aktuální cena SBX v USD je $ 0.00010994. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Soulbucks?
Tržní kapitalizace SBX je $ 14.12K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SBX v oběhu?
Objem SBX v oběhu je 128.41M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SBX?
SBX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00791712 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SBX?
SBX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000040 USD.
Jaký je objem obchodování SBX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SBX je -- USD.
Dosáhne SBX letos vyšší ceny?
SBX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSBX, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Soulbucks (SBX)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,008.84

$3,876.37

$0.02500

$186.35

$1.0004

