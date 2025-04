Co je Sonne Finance (SONNE)

Sonne Finance is the first native decentralized lending protocol on Optimism for individuals, institutions and protocols to access financial services. It is a permissionless, open source and Optimistic protocol serving users on Optimism. Users can deposit their assets, use them as collateral and borrow against them.

Zdroj Sonne Finance (SONNE) Oficiální webová stránka