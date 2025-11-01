BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Songjam by Virtuals je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SANG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SANG.

Více informací o SANG

Informace o ceně SANG

Co je to SANG

Bílá kniha pro SANG

Oficiální webové stránky SANG

Tokenomika pro SANG

Předpověď cen SANG

Songjam by Virtuals Cena (SANG)

Aktuální cena 1 SANG na USD

$0.00014659
$0.00014659$0.00014659
+23.10%1D
USD
Graf aktuální ceny Songjam by Virtuals (SANG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:06:46 (UTC+8)

Informace o ceně Songjam by Virtuals (SANG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.14%

+23.13%

+38.65%

+38.65%

Cena Songjam by Virtuals (SANG) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se SANG obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SANG v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SANG se za poslední hodinu změnila o -0.14%, za 24 hodin o +23.13% a za posledních 7 dní o +38.65%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Songjam by Virtuals (SANG)

$ 98.80K
$ 98.80K$ 98.80K

--
----

$ 146.68K
$ 146.68K$ 146.68K

673.55M
673.55M 673.55M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Songjam by Virtuals je $ 98.80K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SANG je 673.55M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 146.68K.

Historie cen v USD pro Songjam by Virtuals (SANG)

Během dnešního dne byla změna ceny Songjam by Virtuals na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Songjam by Virtuals na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Songjam by Virtuals na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Songjam by Virtuals na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+23.13%
30 dní$ 0+1.40%
60 dní$ 0-19.36%
90 dní$ 0--

Co je Songjam by Virtuals (SANG)

Songjam is a cryptographic voice verification network designed to secure voice sovereignty in the age of AI, powered by the $SANG token, the suite of Songjam products include an InfoFi oracle for transparent leaderboards with decentralized anti-Sybil mechanics, an agentic CRM and AI DJ for X Spaces, the top venue for Web3 voices.

Future offerings include a dedicated application for X Space hosts, speakers and listeners (think TweetDeck for X Spaces), protoSBTs for your voice biometrics and identity, voice data monetization and an AI Voice Agent launchpad. You can't copyright your voice, but you can tokenize it.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Songjam by Virtuals (SANG)

Předpověď ceny Songjam by Virtuals (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Songjam by Virtuals (SANG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Songjam by Virtuals (SANG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Songjam by Virtuals.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Songjam by Virtuals!

SANG na místní měny

Tokenomika pro Songjam by Virtuals (SANG)

Pochopení tokenomiky Songjam by Virtuals (SANG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SANG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Songjam by Virtuals (SANG)

Jakou hodnotu má dnes Songjam by Virtuals (SANG)?
Aktuální cena SANG v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SANG v USD?
Aktuální cena SANG v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Songjam by Virtuals?
Tržní kapitalizace SANG je $ 98.80K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SANG v oběhu?
Objem SANG v oběhu je 673.55M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SANG?
SANG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SANG?
SANG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování SANG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SANG je -- USD.
Dosáhne SANG letos vyšší ceny?
SANG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSANG, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Songjam by Virtuals (SANG)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

