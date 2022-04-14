Tokenomika pro Solycat (SOLYCAT)
Informace o Solycat (SOLYCAT)
The SolyCat is a symbol of energy and mystery. Shining like the sun and agile as a feline.
Solycat is here to take over Solana! Inspired by Shiba Inu’s legendary rise on Ethereum, Solycat is the ultimate meme coin designed for Solana’s fast and scalable blockchain.
Our mission is simple: become the top cat of Solana. With bold branding, a vibrant community, and unstoppable momentum, Solycat is ready to dominate. This isn’t just another token—it’s a movement powered by fun, creativity, and the spirit of decentralization.
Join the pride and let’s make history, one paw at a time!
Solycat (SOLYCAT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Solycat (SOLYCAT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Solycat (SOLYCAT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Solycat (SOLYCAT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SOLYCAT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SOLYCAT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SOLYCAT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSOLYCAT!
