Tokenomika pro Solana Money Glitch (SMG)

Tokenomika pro Solana Money Glitch (SMG)

Zjistěte klíčové informace o Solana Money Glitch (SMG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Solana Money Glitch (SMG)

Solana Money Glitch (SMG) is a deflationary reward token built on the Solana blockchain, designed to provide passive income to its holders through a unique reward mechanism. Every 5 minutes, SMG holders automatically receive Solana rewards directly into their wallets, simply for holding the token. This is enabled by a 5% transaction tax, split into two parts: one portion is redistributed to holders as Solana rewards, and the other is used to burn tokens, reducing the total supply over time. SMG launched with a fair distribution model: 100% of the token supply was added to liquidity at launch, with no team tokens, no pre-sale, and no wallet limits, ensuring equal access for all participants. Built on Solana, it benefits from fast, low-cost transactions. SMG aims to offer a straightforward tokenomics model that rewards holding and supports the Solana ecosystem. Its passive rewards and deflationary design make it an appealing option in Solana’s DeFi space.

Oficiální webové stránky:
https://www.solanamoney.com/

Solana Money Glitch (SMG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Solana Money Glitch (SMG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 12.58K
$ 12.58K$ 12.58K
Celkový objem:
$ 776.03M
$ 776.03M$ 776.03M
Objem v oběhu:
$ 776.03M
$ 776.03M$ 776.03M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 12.58K
$ 12.58K$ 12.58K
Historické maximum:
$ 0.005737
$ 0.005737$ 0.005737
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Solana Money Glitch (SMG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Solana Money Glitch (SMG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SMG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SMG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SMG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSMG!

Předpověď ceny SMG

Chcete vědět, kam může SMG zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SMG kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.