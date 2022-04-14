Tokenomika pro Solana Ecosystem Index (SOLI)

Zjistěte klíčové informace o Solana Ecosystem Index (SOLI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Solana Ecosystem Index (SOLI)

Amun.com introduces SOLI. A cryptocurrency index of the Solana ecosystem. It delivers easy, low-cost, diversified exposure to top Solana-native projects. By using Marinade staked SOL (mSOL), the index also captures Solana’s 6% staking yield. SOLI rebalances monthly to catch trends in the ecosystem. All without touching your wallet!

This Solana index is built for users that want exposure to the top Solana projects, but don’t have time to research and rebalance with the fast moving crypto trends. Learn more at https://tokens.amun.com/token/SOLI

Oficiální webové stránky:
https://amun.com/

Solana Ecosystem Index (SOLI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Solana Ecosystem Index (SOLI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 574,76K
Celkový objem:
$ 124,89K
Objem v oběhu:
$ 124,89K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 574,76K
Historické maximum:
$ 15,31
Historické minimum:
$ 0,03897228
Aktuální cena:
$ 4,6
Tokenomika Solana Ecosystem Index (SOLI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Solana Ecosystem Index (SOLI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SOLI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SOLI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SOLI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSOLI!

Předpověď ceny SOLI

Chcete vědět, kam může SOLI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SOLI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.