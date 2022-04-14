Tokenomika pro SocialGrowAI (GROWAI)
Informace o SocialGrowAI (GROWAI)
Revolutionize Your Token Journey with SocialGrowAI - the home of DeFAI.
Unleash a seamless multi-chain experience with SocialGrowAI, your ultimate hub for trading, launching, and earning tokens. This all-in-one platform integrates Telegram and X, empowering a dynamic array of multi-chain Telegram bots, AI agents, and web apps. With innovative gamified features, SocialGrowAI offers a groundbreaking, AI-optimized platform for multi-chain trading, launching, and earning tokens all in one place.
ECOSYSTEM FEATURES:
SocialGrowAI Trade Bot Buy and sell on many of the most popular chains including ETH, SOL, BASE, BSC, and TON. Working with a dominating trading platform that is currently under NDA, you can expect the best tools for buying and selling across the entire space.
Quick Token Launcher
Our $0 multi-chain token launcher provides an easy-to-use flow, to rapidly launch any token via Telegram in minutes. Launch, distribute, renounce, and lock liquidity using the SocialGrowAI Bot. Additional rewards can be earned when using one of our partner Telegram mini apps.
Faucet/Reward System Our unparalleled reward system integrated within our partner Telegram apps enables thousands of projects to reward their communities. For the first time, Telegram mini apps will no longer rely on a single airdrop to maintain retention, which has proven through thousands of case studies to drastically reduce a project's life cycle. Our unique faucet system rewards loyalty, participation and allows you to earn additional daily tokens nearing migration via our token launcher.
Telegram Mini Apps While a highly saturated ecosystem with copy and pasted mechanics, our unique outlook enable us to create bespoke mini apps for projects with already established communities, removing the reliance of a single airdrop for retention and replacing it with our array of features, including trading, launching and earning to drastically increase user retention and the lifecycle of the integrated projects.
Integrated IDO SocialGrowAI provides an integrated decentralized multi-chain IDO feature that provides the tools for projects to fundraise and whitelist easily within the Telegram app. This seamless system will provide additional necessary tools for teams looking to launch a more comprehensive project.
AI Integration Across all of our features, AI optimizations will be prevalent. We have a highly experienced development team that specializes in AI. Utilising our AI agent, we will be the first $0 Multi-chain launcher via X and Telegram.
SocialGrowAI (GROWAI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SocialGrowAI (GROWAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika SocialGrowAI (GROWAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro SocialGrowAI (GROWAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů GROWAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu GROWAI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro GROWAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGROWAI!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.