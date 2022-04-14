Tokenomika pro Social Edge (SEDGE)

Zjistěte klíčové informace o Social Edge (SEDGE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Social Edge (SEDGE)

Aimed at investors looking to improve their data collection and enhance their trading experience, Social Edge has build an AI-powered Browser Extension and Telegram bot to filter and assess token data and X / Twitter insights and enable investors to quickly act on gathered data. As such, our v1 product, while subject to continuous changes and additions, offers investors a tool to enhance their trading performance, providing the following functionalities:

Trend Analysis: Analyzes how many 'calls' and 'supporters' a certain token associated to a hashtag or cashtag has received, and by who. Enables traders to be optimally informed before making decisions

Token Analysis: Analyzes key token data, safety and provides information (i.e. Social Links) of tokens associated to used hashtags or cashtags in a respective Twitter/X post

Instant Trading: Click on a used hashtag or cashtag and automatically be pointed to your favourite sniper bot in Telegram (i.e. BananaGun, Maestro)

Oficiální webové stránky:
https://sedgeai.com
Bílá kniha:
https://social-edge.gitbook.io/social-edge-or-product-docs

Social Edge (SEDGE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Social Edge (SEDGE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 19.93K
$ 19.93K
Celkový objem:
$ 1.00M
$ 1.00M
Objem v oběhu:
$ 1.00M
$ 1.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 19.93K
$ 19.93K
Historické maximum:
$ 0.856294
$ 0.856294
Historické minimum:
$ 0.01017587
$ 0.01017587
Aktuální cena:
$ 0.01992815
$ 0.01992815

Tokenomika Social Edge (SEDGE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Social Edge (SEDGE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SEDGE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SEDGE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SEDGE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSEDGE!

Předpověď ceny SEDGE

Chcete vědět, kam může SEDGE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SEDGE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

