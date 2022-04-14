Tokenomika pro SNP500 (SNP500)

Tokenomika pro SNP500 (SNP500)

Zjistěte klíčové informace o SNP500 (SNP500), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o SNP500 (SNP500)

SNP500 – The Token of Tokens

The Ultimate Revolution in Passive Income & Cross-Chain Rewards

• Earn top meme coins just by holding – passive income on autopilot

• Rewards are generated from a 5% buy/sell tax and distributed directly to holders

• Hold 30,000+ tokens to start receiving payouts. The more you hold, the more you earn, with increasing boosts the longer you hold

• Built for sustainability & growth – a crypto index fund for the people

• Transparent tokenomics, rapid rewards, and a mission to take the crypto market to the next level

Join the movement. Hold. Earn. Multiply.

Oficiální webové stránky:
https://snp500sol.com/

SNP500 (SNP500): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SNP500 (SNP500), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.80K
$ 3.80K$ 3.80K
Celkový objem:
$ 899.00M
$ 899.00M$ 899.00M
Objem v oběhu:
$ 899.00M
$ 899.00M$ 899.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.80K
$ 3.80K$ 3.80K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika SNP500 (SNP500): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SNP500 (SNP500) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SNP500, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SNP500, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SNP500 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSNP500!

Předpověď ceny SNP500

Chcete vědět, kam může SNP500 zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SNP500 kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.