Tokenomika pro Snook (SNK)
Informace o Snook (SNK)
Snook is an online, multiplayer, "Snake"-like IO game. It's riding the fastest growing trend in this segment - the "Play-to-earn" NFT game. OK, so this is hot! Great. But, what is it? The player's snook-character in the game is a minted NFT. As the player advances in the game (by eating everything it can, avoiding and killing other snooks and taking their traits), she accrues achievements (e.g., traits and rare/difficult to get special skins). Blockchain and Crypto technologies make it possible for us to immutably record these achievements (think of it as a Blockchain/Crypto "barrel"). The game character/NFT can be accessed for future games or for commercial purposes, and under certain conditions provides financial incentives to the player.
Snook (SNK): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Snook (SNK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Snook (SNK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Snook (SNK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SNK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SNK, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SNK rozumíte
