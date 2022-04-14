Tokenomika pro Snook (SNK)

Zjistěte klíčové informace o Snook (SNK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Snook (SNK)

Snook is an online, multiplayer, "Snake"-like IO game. It's riding the fastest growing trend in this segment - the "Play-to-earn" NFT game. OK, so this is hot! Great. But, what is it? The player's snook-character in the game is a minted NFT. As the player advances in the game (by eating everything it can, avoiding and killing other snooks and taking their traits), she accrues achievements (e.g., traits and rare/difficult to get special skins). Blockchain and Crypto technologies make it possible for us to immutably record these achievements (think of it as a Blockchain/Crypto "barrel"). The game character/NFT can be accessed for future games or for commercial purposes, and under certain conditions provides financial incentives to the player.

Oficiální webové stránky:
https://www.snook.gg/
Bílá kniha:
https://whitepaper.playsnook.com/

Snook (SNK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Snook (SNK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 70.85K
$ 70.85K$ 70.85K
Celkový objem:
$ 38.49M
$ 38.49M$ 38.49M
Objem v oběhu:
$ 26.03M
$ 26.03M$ 26.03M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 104.78K
$ 104.78K$ 104.78K
Historické maximum:
$ 3.31
$ 3.31$ 3.31
Historické minimum:
$ 0.00130264
$ 0.00130264$ 0.00130264
Aktuální cena:
$ 0.00271983
$ 0.00271983$ 0.00271983

Tokenomika Snook (SNK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Snook (SNK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SNK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SNK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SNK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSNK!

Předpověď ceny SNK

Chcete vědět, kam může SNK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SNK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

mc_how_why_title
Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.