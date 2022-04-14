Tokenomika pro Snardler Wormfriend (SNARDLER)

Zjistěte klíčové informace o Snardler Wormfriend (SNARDLER), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Snardler Wormfriend (SNARDLER)

Snardler isn’t just a meme, he’s real. Listed as “Snardler Wormfriend” in Hedz by Matt Furie (#517 on OpenSea), and now featured in Matt’s upcoming book Cortex Vortex, teased by the editor on Instagram @beuys_on_sale.

From NFT to printed lore, Snardler is officially part of the story.

Friend? Villain? No one knows. But he’s here. And he’s not going anywhere. You can try to join his world… or just let him slide into yours.

Oficiální webové stránky:
https://snardler.vip/
Bílá kniha:
https://snardler.vip/

Snardler Wormfriend (SNARDLER): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Snardler Wormfriend (SNARDLER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 67.80K
Celkový objem:
$ 378.62B
Objem v oběhu:
$ 378.62B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 67.80K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Snardler Wormfriend (SNARDLER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Snardler Wormfriend (SNARDLER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SNARDLER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SNARDLER, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SNARDLER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSNARDLER!

Předpověď ceny SNARDLER

Chcete vědět, kam může SNARDLER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SNARDLER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

