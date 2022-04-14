Tokenomika pro Snake wif Hat (SSSSS)

Zjistěte klíčové informace o Snake wif Hat (SSSSS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Snake wif Hat (SSSSS)

Literally a snake wif hat

We are continuing the $wif legacy. Dogs and cats had their time. Its time we make snakes cute again.

$SSSSS is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. There is no formal team or roadmap. the coin is completely useless and for entertainment purposes only

Mission:

Our mission is to make snakes cute again, challenging traditional perceptions and spreading joy through humor and art

Oficiální webové stránky:
https://snakewifhat.pro/

Snake wif Hat (SSSSS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Snake wif Hat (SSSSS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 80.08K
$ 80.08K
Celkový objem:
$ 999.93M
$ 999.93M
Objem v oběhu:
$ 999.93M
$ 999.93M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 80.08K
$ 80.08K
Historické maximum:
$ 0.02403559
$ 0.02403559
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Snake wif Hat (SSSSS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Snake wif Hat (SSSSS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SSSSS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SSSSS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SSSSS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSSSSS!

Předpověď ceny SSSSS

Chcete vědět, kam může SSSSS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SSSSS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.